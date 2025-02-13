Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İliç Kaymakamı Meriç Dinçer ve İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi ile birlikte İliç’teki maden kazasında hayatını kaybeden işçiler için yapılan anıtı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.İliç Bayrak Tepe Şehitliği’nin bulunduğu alanda anıt yapımı için yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Aydoğdu, yapılan bu anıt ile merhum işçilerin isimlerinin ebediyen yaşayacağını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.