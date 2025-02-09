Erzurum Macera Offroad arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü aylık toplantısını Erzurum Büyükşehir Belediyesi Geleneksel El Sanatları Müzesi’nde Paşabey Konağı’nda gerçekleştirdi.Erzurum Off-Road Doğa Sporları ve macera ekibi Başkanı Lokman Toptaş, toplantıyı Erges konağında yapmalarındaki amaçlarının Erzurum’daki tarihi ve kültürel mekanlara müzelere ve buna benzer mekanlara dikkat çekmek olduğunu belirterek, "Erzurum halkını Erzurum’un tarihi ve kültürel mekanlarına davet etmekti amacımız. Bir sonraki toplantımızı daha farklı Erzurum’un tarihi ve kültürel mekanlarından birinde yapacağız" dedi.Toptaş, ayrıca kendilerine bu izni ve imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Mustafa Aygün’e teşekkür etti.