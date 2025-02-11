Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bilgilendirme ve önleme faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği tarafından, "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında; öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmalarına devam ediliyor.Terör örgütlerince eleman temin edilmesinin engellenmesi, terör konusunda farkındalık oluşturulması, şiddete varan aşırılıkların önlenmesi, gençlerimizin milli ve manevi duygularının pekiştirilmesi, devletimize milletimize olan bağlılıklarının artırılması, millî birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla uygulanan "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında; Mümtaz Turhan Proje Anadolu Lisesi’nde ve Fuat Sezgin Anadolu Lisesi’nde terör örgütleri ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı.Toplamda 380 öğrenciye ulaşılarak öğrencilere broşür dağıtımı yapılarak çeşitli ikramlarda bulunuldu.