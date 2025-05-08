Erzurum’un Olur ilçesi Ormanağzı köyünde yüzyıllardan beridir devam eden tandırda ekmek pişirme geleneği lezzeti de beraberinde getiriyor.Ormanağzı köyü sakinleri kendi tarlalarında ektikleri ata tohumundan yine kendi imkanları ile yaptıkları un ile ekmek yapıyor. Tandır ve odun ateşinde pişirilen ekmekler uzun süre saklanabiliyor. Erzurum’un Olur ilçesi Ormanağzı köyünde tandırda pişirilen ekmekler, hem lezzetiyle hem de uzun süre bayatlamamasıyla dikkat çekiyor. Sabah erken saatlerde yoğurduğu hamuru tandırda pişirmek için sabırsızlanan Gülistan Kurt (69), doğal mayalanma süreciyle hazırlanan bu ekmeklerin şehriye fırınlardan çok daha lezzetli olduğunu belirtiyor.Köy tandırında yapılan ekmekler, geleneksel yöntemlerle piştiği için hem tadı hem de bayatlamama süresiyle fark oluşturuyor. Gülistan Kurt, "Tandırda pişen ekmeklerin ortasını deliyoruz, böylece daha iyi pişmesini sağlıyoruz. Her tandırda 15-20 günlük ekmeğimizi pişiriyoruz. Bu ekmekler fırın ekmeklerine göre çok daha lezzetli ve uzun süre taze kalıyor" dedi.Tandır ekmeği yapım süreci ise oldukça zahmetli. İlk olarak tandır harlı bir şekilde yakılıyor ve iyice kızıp kömürleşene kadar ısınması bekleniyor. Ardından, "patat" denilen aparat yardımıyla hamurlar tandıra yapıştırılarak pişiriliyor. Pişen ekmekler ise tahta bir aparatla tandırdan çıkarılıyor.Gülistan Kurt’un eşi Ahmet Kurt ise tandır ekmeğine olan sevgisini şöyle ifade etti:"Biz alışmışız tandır ekmeği yemeye. Şehirdeki fırınlarda pişen ekmeğin mayası farklı, o ekmeği biz yiyemiyoruz. Kendi ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Tandır ekmeği çok daha lezzetli oluyor. Hele bir de tandırın başında sıcak ekmekle çeçil peyniri yediğinizde, yanında bir de çay varsa, bu lezzeti başka hiçbir yerde bulamazsınız."Olur Ormanağzı Mahallesi’nde yapılan tandır ekmeği, sadece lezzetiyle değil, doğal yapısıyla da dikkat çekiyor. Tandır ekmeği sevenler, buradaki geleneksel pişirme yöntemine büyük ilgi gösteriyor.