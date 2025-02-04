Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Kuşak Yolu Kudüs Caddesi’ndeki peyzaj çalışmalarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya ziyareti sırasında açılışı yapılan yolun orta refüjleri ve kaldırımlarına toplamda 2 bin 296 ağaç ve çalı grubu dikildi.Malatya’nın ulaşım altyapısının konforlu ve kaliteli hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 13 kilometre uzunluğundaki Kuzey Kuşak Yolu, Sivas-Malatya ve Malatya-Elazığ karayollarını birbirine bağlıyor. Peyzaj düzenlemeleri çerçevesinde, Malatya Büyükşehir Belediyesi, orta refüjlere çeşitli ağaç, çalı ve bitki türleri dikti. Ayrıca, 4 bin 270 metrekare alanda rulo çim serimi yapılırken, kaldırımlara 288 Akçaağaç, 301 Fener Ağacı, 36 Tespih Ağacı, 93 Dişbudak ve 56 Gülibrişim Ağacı dikildi. Orta refüj ve kavşaklarda ise 173 Mavi Servi, 3 Mavi Ladin, 15 Hopsi, 100 Pittosporum, 110 Alev Çalısı gibi farklı bitki türleri yer aldı.Proje kapsamında, ağaç ve çalı gruplarının sulaması için damlama sulama sistemi kurulacak.