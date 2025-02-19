Erzurum ve bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği, kar yağışın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.Meteoroloji buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısı yaparken "Bölgemizde dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yine bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" şeklinde bir açıklama yaptı.Bölge için beklenen kar yağışlarının, Erzurum, Erzincan, Ardahan, ve Bayburt çevrelerinde (mevcut kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave) kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması ifade edildi.