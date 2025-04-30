Erzincan İl Müftülüğünce 2025 yılında hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara yolculuk yapacak 254 hacı adayına "Kutsal İklime Yolculuk, Manevi Hazırlık ve Dua Programı" düzenlendi.Düzenlenen programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da katıldı.Programda konuşan Vali Aydoğdu, hacı adaylarına hitap ederek, "Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Hac, Cenab-ı Allah tarafından hepimize farz kılınmış kutsal bir ibadet. Ne mutlu sizlere ki bu farzı yerine getirme fırsatını buluyorsunuz. Cenab-ı Allah, gidemeyen herkese de bu mübarek yolculuğu nasip etsin inşallah" dedi.