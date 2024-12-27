Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçidi’nin 0-16 kilometresi, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı.Doğu Anadolu Bölgesi’nin büyük bir bölümünü etkisi alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı ile birlikte Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi’nin 0-16. kilometresi arası yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Van-Hakkari karayolunda ise yoğun kar yaşından dolayı maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, ağır tonajlı araçlar ise yolda mahsur kaldı. Ekipler, bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Karayolları Genel Müdürlüğü, Van-Gürpınar yolunun kapatıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Van-Gürpınar yolunun 0-16. kilometreleri arası yoğun kar yağışı nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.