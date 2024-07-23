Bitlis’in Tatvan ilçesinde kurt saldırısından kaçarak kayalıklarda mahsur kalan 3 koyun, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.Tatvan’ın Örenli köyü kırsalında kurtların saldırısına uğrayan koyunların 20’si telef oldu. Kurt saldırısından kaçmayı başaran 3 koyun uçurumda mahsur kalınca hayvanların sahibi 112’yi arayarak yardım istedi. Olay yerine giden AFAD ekipleri, halatla uçuruma indi. Yürütülen titiz çalışma neticesinde koyunlar oldukları yerden sağ salim kurtarıldı.