Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde "Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Türkiye’ye Etkileri" konulu seminer düzenlendi.Seminer, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Yıldırım, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Fırat Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Birim Koordinatörü İsa Telimen, Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkan Vekili Osman Engin, Ziraat Mühendisleri Odası Müdür Yardımcısı Ekrem Öztürk, Battalgazi İlçe Müftüsü Dr. Hüseyin Vuruşkan, çok sayıda akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan’ın günün anlam ve önemine yönelik konuşmalarında, "12 Nisan’da Türkiye’de bir zirai don faciasıyla karşı karşıya kaldık. Bu nedenle son günlerde gündem maddemiz, yaşanan bu zirai donda Türkiye’nin tarımsal anlamda üretiminde yaşanan zorluk ve sıkıntıların ortaya çıkardığı etkileri konuşuyoruz. Üretiminden ticaretine kadar tarımın her aşamasında görev alan herkese tekrardan çok geçmiş olsun. Son 150 yılın en büyük zirai don faciasını yaşadık. Zor bir süreç ancak bu süreçte hep beraber üniversitelerimiz, hocalarımızın bilgi birikimiyle arazide yaşadığımız zorlukları saracağız ve önümüzdeki yıla hazırlık yapacağız" ifadelerine yer verdi.Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, "12 Nisan’da yaşadığımız bu zirai don sonrasında gündemimizde de yer alan konu hakkında Prof. Dr. İbrahim Atalay hocamız sunumlarını gerçekleştirecekler. Prof. Dr. İbrahim Atalay hocamız çok iyi bir Malatyalı. Kendisinin yurt dışında çok yüksek akademik kariyer ödülleri var. Türkiye’nin coğrafyasını uluslararası platforma taşıyan bir hocamız. Yaşadığımız bu zirai donun ilimiz ve ülkemiz için ekonomik ve sosyal anlamda çok büyük zararları oldu. Ancak yapılan incelemelerle çok büyük bir panik havasına gerek olmadığı söyleniyor. Tüm üreticilerimizin, gerekli mercilerden gelen açıklamaları bekleyerek, gelecekte bu zirai donun etkilerini öğrenmeyi beklemeliyiz. Bilinçle ve ortak bir şekilde hareket ettiğimizde olumsuzlukları olumluya çevirebileceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.Prof. Dr. İbrahim Atalay ise küresel ısınma ve iklim değişikliğinin Türkiye’ye etkilerine yönelik sunumlarında Türkiye’deki güney ve kuzey cephelerinden, bu cephelerin yağış üretme ve düşürme potansiyeline dair bilgiler vererek, Türkiye hava atmosferinin sürekli bir değişim içerisinde olduğunu belirtti. Atalay, "Dünyada iklim değişmeleri var. Günümüzde mevsimler arasındaki değişikliklere iklim değişikliği demeyi tercih etmeyiz. Örneğin Orta Avrupa’da yağışta sıcaklık değişimi azken, bizim ülkemizde sıcaklıkta olmasa bile yağışlarda değişiklikler meydana gelir. Günümüzdeki iklim değişmelerinin temel sebebi karbondioksitten dolayı oluşan gazlardır. Sanayi devrimiyle birlikte havada karbondioksit artışı var. Bundan dolayı son 135 sene içerisinde dünyada sıcaklık bölgeden bölgeye değişmekle birlikte ortalama olarak bir derecenin üzerine çıktı. Bazı bölgelerde ise düşüş yaşandı. Bundan dolayı dünyada bir değişme var" şeklinde konuştu.Dünyada soğuk-kurak ve sıcak-nemli olmak üzere iki iklim olduğunu belirten Prof. Dr. İbrahim Atalay, "Sıcaklık arttığında yağış artar. Türkiye’de yağış artışı söz konusu. Bizim yapabileceğimiz şey her türlü ihtimale karşılık hazırlıklı olmak. Kayısıyı çeşitlendirmemiz lazım. Öncelikle saha ekolojisini incelememiz lazım. Bilgi eksikliklerimizi kapatmamız lazım. Hangi alternatifleri kullanabileceğimizi değerlendirmemiz lazım" diye konuştu.Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Türkiye’ye Etkileri semineri, soru-cevap kısmının ardından gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.