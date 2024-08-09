Ersevenler Mahallesi 4-6 yaş grubu Kur’an kursu öğrencileri Filistin için yardım kumbarası takdim ettiler.Erzincan Müftülüğüne bağlı Ersevenler Mahallesi 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını Filistin’de saldırılara maruz kalan akranlarına gönderilmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı’na (TDV) bağışladı.Öğrenciler “Özgür Filistin’in Yanındayız” kampanyası kapsamında kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını, hocaları eşliğinde Erzincan Müftülüğüne getirdi. Çocuklar, kumbaralarını Filistinli çocuklara ulaştırılmak üzere Erzincan Müftüsü Muharrem Gül’e teslim etti.Filistin için başlatılan yardım seferberliğine miniklerin de katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden İl Müftüsü Gül, “Müftülüğümüze bağlı 4-6 yaş Kur’an kursunda eğitim gören minik öğrencilerimizin haçlıklarını Filistin’e gönderilmek üzere bize teslim etmeleri bizleri çok duygulandırdı. Göstermiş oldukları bu hassasiyetten dolayı güzel yavrularımızı, ailelerini ve öğreticilerini tebrik ediyorum” dedi.