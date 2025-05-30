Malatya’nın Darende İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 ve 7-10 yaş grubu Kur’an Kurslarının yıl sonu kapanış programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Köprügözü Düğün Salonu’nda düzenlenen programa protokol üyeleri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurs öğreticileri, din görevlileri, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından İlçe Müftüsü Sinan Şen, günün anlam ve önemine dair açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmasında, Kur’an eğitimine ek olarak değerler eğitimiyle de çocuklara milli ve manevi değerlerin aktarıldığını vurgulayan Şen, bu kursların sevgi, saygı ve kardeşlik temelinde güçlü bir nesil yetiştirmeyi hedeflediğini belirtti.Protokol konuşmalarının ardından sahneye çıkan minik öğrenciler, hazırladıkları ilahi, örnek şahsiyet canlandırmaları, ront gösterileri, şiirler, kısa sureler ve dualarla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Salonda manevi bir atmosfer oluşturan gösteriler, katılımcılardan büyük alkış aldı.Program, İlçe Müftülüğü tarafından ikram edilen çeşitli yiyecek ve içeceklerin sunulmasıyla sona erdi.