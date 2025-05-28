Ardahan’da Soylu kardeşler Kura Nehri’nde kano kullanmanın heyecanını yaşadı.Ardahan’da havaların ısınmasıyla birlikte Yalnızçam ve Allahuekber dağlarından doğan, Ardahan’ın içinden geçip Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi’ne dökülen Kura Nehri karların erimesi ile taştı. Ömürcan ve Serhat Soylu kardeşler, ovayı kaplayan nehir sularında saatlerce kano ile gezinti yaptı. Kano keyfi yapan Serhat Soylu, adrenalin dolu anlar yaşadıklarını söyleyerek, ’’Kura Nehri’nde kano yapmak insana huzur getiriyor. İnanılmaz derecede bize enerji veriyor" dedi.Soylu kardeşlerın nehirde kano heyecanı ise dron ile havadan görüntülendi.