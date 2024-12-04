Ardahan’ın Göle ilçesinden doğan Kura Nehri, geceleri sıcaklığın sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi sonucu buz tuttu.Ardahan kent merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi’ne dökülen Kura Nehri’nin yüzeyi, hava sıcaklığının 14-22 dereceye kadar düşmesiyle dondu. Geçen yıllara göre bu yıl geç donan Kura Nehri’nin, çetin geçecek kışın habercisi olduğunu söyleyen Ardahanlılar, Kura Nehri etrafında gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.Dondurucu soğukların şiddetini arttırdığını söyleyen Ufuk Işık, ’’Dondurucu soğukların etkisiyle Kura Nehri’nin yüzeyi buz tuttu. Hava sıcaklığı sabah saatlerinde eksi 15-20 dereceye kadar düşüyor. Araçlarımızı takviye kablosuyla çalıştırabiliyoruz. Burada kışın yaşam çok zor ve yaban hayatını da düşünmek lazım. Başta sokak köpekleri olmak üzere doğada yaşayan yaban hayvanlarını da beslemek lazım’’ dedi.