Türkiye’de profesyonel anlamda kum sanatını icra eden Kum Sanatçısı, şair ve yazar Tarkan Köylü, kum sanatı gösterisi ve ardından kitap imza gününe katıldı.Kum tanecikleri ile tarihi canlandıran Tarkan Köylü, Malazgirt Zaferi ile başlayıp Cumhuriyetin 100. yılına, manevi değerlerden Erzincan hatıralarına kadar uzanan gösterisi ile Erzincanlıları büyüledi.Köylü, Dörtyol Cumhuriyet Meydan’ında kurulan sahnede seslendirdiği şiirler sonrasında kum sanatını icra etti.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programın ilk bölümünde mini şiir dinletisi ile katılımcıların beğenisini kazanan Köylü, kısa bir söyleşi gerçekleştirdi. Ardından kum sanatı gösterisini sundu. Malazgirt ile başlayan tarihe yolculuk, İstanbul’un fethi, Çanakkale Zaferi ve Milli Mücadele ile devam etti. Kudüs ve Mescid-i Aksa görsellerine de yer verilen program Atatürk’ün ebediyete uğurlandığı 10 Kasım sahnesi ve Erzincan görselleri ile sona erdi.Etkileyici performansı ile büyük alkış alan Köylü’ ye, vatandaşlar teşekkür etti. Program’da Tarkan Köylü kitaplarını alan sevenlerinin kitaplarını imzalamasının ardından sona erdi.