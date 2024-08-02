Geçtiğimiz günlerde Erzurum Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atanan Ahmet Yer göreve başladı.Göreve başlayan Erzurum Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer’i iki önemli organizasyon bekliyor. 17-25 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Kültür Yolu Festivali ile birlikte Erzurum’un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), 2025 yılı Turizm Başkenti olarak seçilmesi Yer’in mesaisini harcayacağı iki dev organizasyon olarak görülüyor.Ahmet Yer kimdir?1975 yılında Düzce’nin Yığılca ilçesinde doğan Ahmet Yer, 1999 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu. 2021 yılında Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalında Yüksek Lisans yaptı.1999 yılında Erzurum’da öğretmen olarak göreve başladı. Erzurum’un çeşitli okullarında öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 2022 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak göreve başladı. 2024 yılında Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak göreve başlayan Ahmet Yer, evli ve üç çocuk babası.