Tunceli’de bir çocuk, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ile fotoğraf çektirip makam aracına binmek istedi. Vali Tekbıyıkoğlu, makamında kabul ettiği küçük çocuğa makam aracını tahsis etti.Tunceli’de Demir Dağ isimli çocuk, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ile tanışıp fotoğraf çektirmek istedi. Çocuğun bu isteğini duyan Vali Tekbıyıkoğlu, Demir Dağ’ı makamında kabul etti. Dağ ile sohbet eden Vali Tekbıyıkoğlu, çocuğun makam aracına binmek istemesine kayıtsız kalmadı. Vali Tekbıyıkoğlu, makam aracını küçük çocuğa tahsis edip çeşitli hediyeler verdi.