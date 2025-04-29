Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi’nde, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan camilerin yerine yenilerinin inşası sürüyor.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yapı stoku büyük hasar görerek adeta enkaza dönen Akçadağ ilçesine bağlı 457 haneli Kozluca Mahallesi’ne inşa çalışmaları sürüyor.Çayırdüzü mevkiine inşa edilen 286 konutla yeni bir yaşam alanına kavuşan mahallede iki katlı Kozluca caminin temeli ise düzenlenen törenle atıldı.Camiin kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini kaydeden Mahalle Muhtarı Vedat Akgün, projenin hayata geçmesinde katkıları bulunanlara teşekkür etti.