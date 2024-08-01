Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde koyun yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, onlarca koyun etrafa savrularak telef olurken, 3 kişi de yaralandı.Edilen bilgiye göre Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan canlı küçük baş hayvan yüklü S. G. idaresindeki 23 AEF 995 plakalı tır Karanlıkdere mahallesi mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Yaşanan kazada onlarca koyun etrafa savrularak telef olurken, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan N.A., H.I. yaralandı .İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.