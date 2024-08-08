Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yayladan indirilen koyun sürüsünün şehir merkezinden geçişi sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı.Her yıl bahar aylarında Yüksekova’nın verimli yaylalarına çıkarılan küçükbaş hayvan sürüleri, artık yavaş yavaş yerleşim alanlarına dönmeye başladı. İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Doski bölgesindeki Mergezer Yaylası’ndan Akalın köyüne gitmekte olan koyun sürüsü, Yüksekova ilçe merkezinden geçti. Koyun sürüsü, vatandaşların yoğun ilgisi arasında şehir merkezinden geçerek gece boyunca sürecek olan yolculuğuna devam etti.Sabah saatlerinde berivanların (koyun sağan kadın) koyunları sağmasından sonra yolculuğa başladıklarını söyleyen Hamdi Ömgün, “Berivanlar koyunları sağdıktan sonra araçlarla şehir merkezine döndü. Biz de sırasıyla Bulaklı, Dağdibi ve ardından Gürdere köyüne geldik. Şimdi Dilekli kampına geldik. Çevre yolundan havaalanı yolunu takip ederek Akalın Mahallesi’ne gideceğiz. Orada kışı geçireceğiz. Kışın ilçede kalıyoruz, yaz aylarında ise yaylaya çıkıyoruz. Geçimimizi küçükbaş hayvancılıkla sağlıyoruz. 6 aydır yaylada bulunuyorduk, 2 gündür de ilçeye dönmek için yolculuk yapıyoruz. Şehir merkezindeki insanlar hoş karşılıyor. Bazı insanlar da şaşırıyor” dedi.