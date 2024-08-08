Malatya’nın Battalgazi ilçesinde husumetlilerinin aracına silahla ateş açan 4 zanlı gözaltına alındı.Olay, gece 02.00 sıralarında Paşaköşkü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.İ. ile M.İ.’ye ait Demokrat sokak içerisinde park halinde olan araca alacak verecek nedeniyle aralarında husumet bulunan M.A., M.A., S.A. ve M.A.’nın içerisinde bulunduğu otomobilden ateş açıldı. Ateş açılan araca çok sayıda kurşun isabet ederken, zanlılar kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, yapılan çalışmalarda 4 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.