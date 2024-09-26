Kars’ın Kağızman ilçesinde birçok köy yolu kilit parke taşı ile yapılıyor.Geçen yıl itibariyle başlayan kilit parke taşı yapımı bu yıl da Kağızman’ın köy içi yollarına uygulanmaya devam ediyor. Yapımı devam eden yollar yetkililerce yerinde incelenerek, çalışmalar hakkında bilgi alınıyor.Yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti Kağızman İlçe Başkanı Sabri Gürbüz, yaptığı açıklamada; “Geçen yıl başladığımız kilit parke taşı yol çalışmalarımıza bu yıl da Aydınkavak ve Camuşlu köylerimiz ile devam ediyoruz. Hemen hemen bütün ana halter köy yollarımız sıcak asfalt ve beton asfalt yapıldı. Kalan köy içi yollarımızı ise kilit parke taşı ile tamamlıyoruz. Emeği geçen başta AK Parti Milletvekilimiz Adem Çalkın’a ve Kars Valimiz Ziya Polat’a ayrıca emeği geçen herkese ilçemiz adına çok teşekkür ediyoruz.” İfadelerine yer verdi.