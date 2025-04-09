Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde aniden bastıran dolu, meyve ağaçları ve ekinlere zarar verirken etraf kısa sürede beyaza büründü.Kovancılar ilçesi Çakırkaş köyünde güneşli hava bir anda yerini dolu yağışına bıraktı. Dolu nedeni ile meyve ağaçları ve ekinler zarar gördü. Dolu yağışı nedeni ile etraf kısa sürede beyaza büründü. Birkaç dakika etkili olan dolu yağışının ardından tekrar güneş açtı.Meteorolojiden yapılan uyarıda yağışların gün boyu etkili olacağı, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.