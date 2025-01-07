Kovancılar Belediyesi ile Hizmet İş sendikası arasında görüşmeleri devam eden Toplu İş Sözleşmesinde son imzalar atıldı.İmza törenine Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök ile Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Gökhan Arpa katıldı.

HİZMET-İŞ SENDİKASI BAŞKANI ARPA:“İMZAMIZ İŞÇİNİN KARARIDIR”

Sendika olarak üyelerinin özlük ve sosyal haklarının elde edilmesinde yoğun bir süreç yaşadıklarını ifade eden Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Gökhan Arpa; “Çalışanları enflasyona ezdirmeden yaşam standartlarını koruma adına ortaya koyduğumuz talepler, tümüyle üyelerimizin talebidir. Üyelerimizi memnun etmeyecek ve günün ekonomik şartlarından geriye düşmüş bir ücret artışını öneren bir anlaşmaya imza atmamız mümkün değildir. Zira attığımız imza üyemizin kararıdır” dedi.

HİZMET-İŞ SENDİKASI BAŞKANI ARPA: “BELEDİYE BAŞKANIMIZ GÖK’E TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök’ün Belediye çalışanlarının yanında olan ve onları koruyan tavrı ve sorumlu yöneticilik anlayışı ile üyelerinin beklentilerinin üzerinde bir sözleşme imzaladıklarını belirten Hizmet İş sendikası Başkanı Gökhan Arpa, bu tavrı ve yaklaşımı sebebiyle Başkan Gök’e teşekkür etti.

Sözleşmenin, çalışanların haklarını en iyi şekilde gözeten ve enflasyona ezdirmeyen bir içerikle sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Hizmet İş Sendikası Başkanı Gökhan Arpa, “Kovancılar Belediyesinde görev yapan işçi kardeşlerimizin emeklerinin karşılığını alan bir sözleşme yapmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sözleşmenin üyelerimizi mutlu edecek bir şekilde sonuçlanmasında Kovancılar Belediye Başkanımız Sayın Vahap Gök’ün personelinin yanında duran anlayışının çok önemli bir etkisi oldu. Ben, üyelerimize ve sendikamıza olumlu yaklaşım ve sağladığı ücret artışından dolayı Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN GÖK: “ÖNEMLİ BİR ARTIŞ SAĞLADIK”

Hizmet İş Sendikası yetkililerinin Toplu İş Sözleşmesi sürecindeki olumlu ve yapıcı tavırlarından dolayı teşekkür eden Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, “Belediye hizmetlerimizi fedakârlıkla yürüten çalışanlarımızın huzur ve sağlığı ile birlikte haklarını vererek onların mutluluklarını da esas alan bir yönetim anlayışına sahibiz. Modern bir Kovancıları birlikle oluşturma yönünde kader birliği yaptığımız Belediyemiz çalışanlarını enflasyona ezdirememek ve mutlu bir yaşam sürmelerini sağlamak adına ücretlerine yüzde 40 oranında bir artış gerçekleştirdik. Amacımız, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek ve yaşam şartlarını olumlu bir noktaya çıkarmak. Çalışanlarımızın mutluluğu adına yaptığımız bu ücret artışının, çalışanlarımız ve belediyemize hayırlı olmasını diliyorum.” Dedi.