Ardahan’ın Hanak ilçesinde korsan taşımacılık yapan ehliyetsiz sürücünün aracı trafikten men edildi. Sürücüye 27 bin 944 lira ceza kesildi.Ardahan-Hanak kara yolunda denetim yapan jandarma ekipleri, M.Ö. yönetimindeki otomobili durdurdu. İncelemede, yetki belgesi olmadan aracıyla korsan taşımacılık yapan M.Ö’nün, üzerindeki ehliyetin kendisine ait olmadığı ve sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi.Kullandığı araç 15 gün trafikten men edilen ve 27 bin 944 lira ceza kesilen sürücü hakkında adli işlem de başlatıldı.