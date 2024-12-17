Tunceli’de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan koruma altındaki yaban keçisi, belediye ekipleri tarafından kurtarılarak doğa koruma ekibine teslim edildi.
Tunceli’nin Nazımiye ilçesi Yukarı Mahalle mevkiinde köpeklerin saldırısında yaralanan yaban keçisi gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi Kısa sürede bölgeye giden ekipler, yaralı keçiyi bulunduğu alandan alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine teslim etti.
Burada tedavisine başlanan yaban keçisinin iyileşmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.