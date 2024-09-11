Tunceli’de, köpeklerin saldırdığı koruma altındaki yaban keçisi kurtarılamadı.Olay, Tunceli-Pülümür karayolu üzerinde yer alan Zağge mevkiinde meydana geldi. Su içmek için Pülümür Çayı’na inen koruma altındaki yaban keçisi bölgedeki köpeklerin saldırısına uğradı. Yoldan geçen vatandaşların müdahalesiyle köpeklerden kurtarılan yaban keçisi daha sonra Pülümür ilçesinde veteriner hekime götürüldü.Saldırıda ağır yaralanan yaban keçisi veteriner hekimin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Keçi, belediye ekipleri tarafından gömüldü.