T3 Vakfı’nın eğitmen kampı, Türkiye, Kıbrıs ve Azerbaycan’daki toplam 25 merkezden 125 eğitmen ve 25 merkez yöneticisinin katılımıyla Erzurum’un dünyaca ünlü Palandöken Kayak Merkezi’nde başladı.Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında T3 Vakfı tarafından başlatılan çalışmalardan birisi olan “Bilim Türkiye” projesi 2020 yılında hayata geçirildi. 2020 yılından itibaren proje kapsamında 2,3 milyon öğrenciye ulaşıldı. Bilim Türkiye; bilim ve teknolojiyi geniş kitlelere ulaştırarak bilim iletişimini sağlamayı, toplumda bu alanlara olan ilgiyi artırmayı ve üretken, takım çalışmasına yatkın bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyor.“Yedi farklı alanda eğitimler veriliyor”T3 Vakfı tarafından “Bilim Türkiye” kapsamında Erzurum’da düzenlenen eğitmen kampının açılış programına; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve diğer davetliler katıldı. T3 Vakfı Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, kampın açılışında yaptığı konuşmada, Bilim Türkiye projesini oluşturan en önemli unsurlardan birisi olan bilim merkezleri çerçevesinde verilen bilimsel teknoloji, matematik, doğa bilimleri, astronomi, havacılık ve uzay, tasarım, tarım teknolojileri ve girişim gibi yedi farklı alanda altı 14 yaş seviyesindeki öğrenciler hafta içi ve hafta sonu bu alanlarda etkileşimli ve özgün eğitimlere katılımlarının sağlandığını belirterek, “Teknoloji atölyelerinde öğrencilerimize robotik kodlamanın temeli sayılan algoritmik düşünce becerilerini kazandırmaktayız. Bu kapsamda öğrencilerimize belirli bir müfredat çerçevesinde üç boyutlu yazıcı, elektronik devreler, mekanik işlemler, minimum yapımı gibi eğitim içerikleri hazırlamaktayız. Bilim Türkiye projemizin diğer önemli unsurları ise bilimsel, sergi alanları ve gösteri merkezleridir” şeklinde konuştu.“25 merkezden 125 eğitmen ve 25 merkez yöneticisi katılıyor”Türkiye’nin Teknoloji Takımı Vakfı olarak paydaşlarıyla birlikte hayata geçirdikleri projelerde milli teknoloji hamlesi vizyonu doğrultusunda ülkesi ve insanlık için fayda sağlayacak araştıran, üreten bir nesil hedef hedeflediklerini vurgulayan Hıdır, sözlerine şöyle devam etti:“Bilim Türkiye projemizde çeşitli atölyelerde eğitimler alarak keşfetmeyi öğrenen, bilime, mühendisliğe merak duygusu gelişen çocuklarımız ve teknoloji atölyeleri ve keşif kampüslerinde uzun süreli teknoloji ve bilim odaklı eğitimler almaktadır. Bugün burada T3 Vakfımızın düzenlediği eğitim programına ev sahipliği yapan Erzurum Büyükşehir Belediyemiz ve bununla birlikte Bilim Erzurum açıldığı 2022 yılından bu yana 250 binden fazla öğrenciye eğitim vererek bölgenin bilim ve teknoloji merkezi olması yolunda büyük adımlar atmıştır. Erzurum’da düzenlenen bu özel program Türkiye Kıbrıs ve Azerbaycan’dan 25 merkezden 125 eğitmen ve 25 merkez yöneticisini ağırlayarak eğitmenlerimizin bilgi ve deneyimlerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Eğitmenlerimizin burada edineceği bilgi ve deneyimler ülkemizin bilim ve alanındaki ilerleyişine büyük katkı sağlayacaktır. Hep birlikte bilimle kuşanmış üretken ve geleceğe ümitle bakan bir nesil yetiştireceğimize olan inancımla hepinize başarılı bir eğitim süreci diliyorum.”30 farklı başlıkta eğitim uygulanacak11-13 Eylül tarihlerinde Erzurum’da düzenlenecek olan T3 Vakfı Eğitmen Eğitimi Programı, Bilim Türkiye ve Keşif Kampüsü eğitmenlerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bu özel program, Türkiye, Kıbrıs ve Azerbaycan’daki toplam 25 merkezden 125 eğitmen ve 25 merkez yöneticisinin katılımıyla büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. 3 gün sürecek olan eğitimde eğitim bilimleri, doğa bilimleri, teknoloji, astronomi, matematik, tasarım, girişimcilik ve tarım alanlarına yönelik olarak atölye eğitmenlerinin eğitimleri sırasında ihtiyaç duyabilecekleri 30 farklı başlıkta eğitim uygulanacak. Programın ilk günü pedagojik eğitimler uygulanırken ikinci ve üçüncü günlerinde alan bazlı eğitimler gerçekleştirilecek. Açılış programında katılımcılar daha sonra Palandöken Kayak Merkezi’nde toplu fotoğraf çekimine katıldı.