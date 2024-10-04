Malatya’nın Darende ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen tır alev aldı. Kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Darende -Yukarıulupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kayseri istikametinden gelen M.A. idaresindeki 31 AAS 419 plakalı tır sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlanarak alev aldı. Kazada sürücü yaralanırken bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralı sürücünün hastaneye kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.