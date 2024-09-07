Erzurum’un Aşkale ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.Alınan bilgiye göre, Erzincan’dan Erzurum istikametine seyir halindeki 06 EBT 916 plakalı otomobil, Tepebaşı mevkiinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak savruldu. Diğer sürücüler sürücü ve yanındaki eşine yardım ederken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücünün kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekiciyle yoldan kaldırıldı.