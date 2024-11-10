Erzurum’da kontrolden çıkan otomobil duvara çarparak durabildi. Kazada sürücü baba ve oğlu yaralandı.Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Türbesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında C.Y. (41) idaresindeki 07 ANN 181 plakalı skoda marka otomobil kontrolden çıkarak duvara çarptı.Kazada otomobil sürücüsü C.Y. ve araçta bulunan 6 yaşındaki oğlu A.Y. yaralandı. Yaralı baba ve oğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Çarpmanın etkisiyle duvar yıkılırken hava yastıkları açılan aracın ön tarafında hasar oluştu.