Bitlis’te kontrolden çıkan özel halk otobüsü Bitlis Kalesi’nin duvarına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, Bitlis merkezde bulunan Kalealtı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 M 0033 plakalı özel halk otobüsü, yokuştan inerken kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkarak Bitlis Kalesinin duvarına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.