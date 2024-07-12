Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde konteyner kentte çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Olay, Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi Samanköy Konteyner Kent meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önce husumet bulunan E.P. ve M.Ş. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, M.Ş. tarafından silahla açılan ateş sonucu E.P. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Olayın zanlısı M.Ş.’nin suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındığı, olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.