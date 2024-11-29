Kış ayında soğuktan araç kaputlarına ve motorlarına sığınan hayvanların fark edilmesi için ‘Kaputa vurun’ çağrısında bulunuldu.Vatandaşlara çağrıda bulunan ekipler, araçları çalıştırmadan önce motor kısmında ses çıkarmanın, kaput ve diğer kaporta kısımlarına vurarak kontrol ettikten sonra araçları çalıştırmanın, kediler açısından üzücü bir durumla karşılaşmamak için önemli olduğunu söyledi.Uzman Veteriner Hekimler tarafından yapılan bilgilendirme ve uyarıda, “Havanın soğuk olduğu dönemlerde arabalarımızın motorlarına özellikle kedi gibi küçük boylu hayvanlarda motorların içerisine girebiliyor ve bazen çok talihsiz kazalarda gelişebiliyor. Üzücü durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle motorumuzu çalıştırmadan önce özelikle aracın kaputuna vurmamız veya aracı çalıştırıp direk hareket etmekten ziyade biraz beklememiz daha doğru bir durum. Çünkü motorun sesini duyan hayvan oradan uzaklaşacağı için o hayvanın uzaklaşmasını beklememiz muhtemel bir kazayı önlemiş olacaktır. Burada önemli olan konu, bu dünya insanların olduğu kadar diğer yabandaki ve sokaktaki hayvanlarında dünyası ve burada iç içe yaşadığımızı bilmek ve ona göre hareket etmek gerekiyor. Bunun için vatandaşlarımızın biraz daha duyarlı olmaları gerekiyor. Mama bırakarak, su bırakarak orada bulunan hayvanlarında canlarını da koruyabilirler” ifadelerine yer verildi.Emniyetten yapılan açıklamada ise, “Değerli sürücüler, havaların soğuduğu bugünlerde, araçların herhangi bir yerini ısınmak amacıyla kullanmak isteyen sokaktaki hayvanlarımızın zarar görmemeleri için, araçlarınızı çalıştırmadan önce lütfen gerekli kontrollerinizi yapınız” denildi.