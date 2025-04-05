Bingöl Belediyesi, Prof. Dr. Naci Görür’ün katıldığı panelin sorunsuz şekilde gerçekleştiğini açıkladı.Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 Nisan Cumartesi günü Prof. Dr. Naci Görür’ün katılımıyla gerçekleşen deprem konulu konferansın, planlandığı şekliyle sorunsuz tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Konferansın hemen öncesinde, hidrofor sigortasından kaynaklanan ani ve öngörülemeyen sorun nedeniyle salonun sadece ön kısmında oluşan su birikintisi, belediyemiz ekiplerinin anında müdahalesiyle kısa sürede tamamen temizlemiş ve salon hazır hale getirilmiştir. Konferans, herhangi bir aksama olmadan planlandığı gibi başlamış ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Bazı art niyetli çevrelerin, salonunun tamamen su altında kaldığı algısını oluşturmaya dönük asılsız paylaşım ve söylemlerle kamuoyunu yanlış yönlendirme gayreti içerisine girdiği müşahede edilmiştir. Oysa ki konferansın hemen öncesinde yaşanan talihsiz hadiseye anında müdahale edilmiş ve salonun sadece ön kısmında biriken suyun hızlı bir şekilde tahliyesi gerçekleştirilmiş ve konferans, planlandığı gibi sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Kötü niyetli girişimlerde bulunan kişileri şiddetle kınıyor, yaşananların aktarılanlardan ibaret olduğunu değerli kamuoyunun bilgisine arz ediyoruz’’ denildi.