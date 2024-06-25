Erzincan’da geçtiğimiz yıl Temmuz ayında komşusu olan 4 çocuk babası emekli adamı, evinin bahçesinde kafasına kürekle vurularak öldüren sanık, kasten öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hacı Cenap Kaya, Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Hacı Cenap Kaya’yı "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim uygulamayan mahkeme, Kaya hakkında hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.Olay:31 Temmuz 2023 tarihinde Erzincan merkez, Kavakyolu semti Hamidiye Mahallesi 216 Sokak üzerinde bulunan müstakil evin bahçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Şeker Fabrikasından emekli olan 4 çocuk babası Nadim Yeşil (55) evinin bahçesinde kafasına kürek ve sopayla vurularak öldürülmüş halde cesedi bulundu. Olayla ilgili Hacı Cenap Kaya polis tarafından yakalandı.