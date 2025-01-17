Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversiteler arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ı ziyaret etti.Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, iki köklü eğitim kurumu arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmanın yanı sıra, çeşitli akademik projelerde iş birliği yapılması konuları ele alındı. Görüşmede, eğitim ve araştırma alanında sürdürülebilecek ortak projeler, ulusal ve uluslararası arenada güç birliği yapma imkanları masaya yatırıldı.Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, konuşmasında üniversitelerin bilgi üretme ve topluma hizmet sunmadaki rolüne vurgu yaparak: "Eğitim ve bilimsel araştırmalar, kurumlarımızın ortak değerleri. Ankara Üniversitesi gibi köklü bir kurumla iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyacağız" ifadelerini kullandı.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise eski bir Atatürk Üniversitesi mensubu olduğunu belirterek, “Atatürk Üniversitesinde görev yaptığım dönemde edindiğim bilgi ve deneyimler, bugün akademik kariyerimde önemli bir yer tutuyor. İki üniversite arasındaki iş birliğinin hem akademik camiaya hem de ülkemize fayda sağlayacağına inanıyorum” dedi.Ziyaret, görüşülen konuların iki üniversite arasındaki iş birliğini derinleştireceği ve yeni açılımlara vesile olacağı vurgusuyla sona erdi.Ankara Üniversitesindeki ikinci durağı olan Bütünleşik Araştırma Merkezini (BÜTAM) ziyaret eden Rektör Hacımüftüoğlu ve beraberindeki heyete, Rektör Yardımcısı ve Araştırma Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan refakat ederek merkez hakkında bilgi paylaşımında bulundu.