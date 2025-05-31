Van’ın Erciş ilçesinde bulunan Koçköprü Barajı’nın su seviyesi tam dolarak yüzde 100’e ulaştı.İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Koçköprü Barajı’nın su seviyesi Nisan ve Mayıs ayındaki yoğun yağmur yağışlarıyla birlikte tam dolarak yüzde 100 seviyesine ulaştı. Kurak geçen kış mevsimi çiftçileri endişelendirirken yağışlı geçen İlkbahar mevsimiyle birlikte barajdaki su seviyesindeki artış çiftçilerin yüzünü güldürdü. Zilan Çayı üzerinde bulunan ve 1992 yılında hizmet vermeye başlayan Koçköprü Barajı; enerji üretimi, sulama ve taşkın koruma olmak üzere üç alanda hizmet vermektedir. Temelden yüksekliği 73 metre olan barajın su depolama hacmi 65 milyon metreküptür. Geçtiğimiz sonbahar da su seviyesi tabana inen ve su toplama alanında adacıkların oluştuğu Koçköprü barajında ilkbaharda yağan yağmurlarla su seviyesi yüze 100’e ulaştı.Baraja en yakın mahalle olan Çakırbey Mahalle muhtarı Mehmet Demir, Bu sene kar az yağdı. Hamdolsun Nisan ve Mayıs aylarında güzel yağmur yağdı. Dereler doldu bizim barajda doldu. Erciş çiftçileri için ve bizim için inşallah hayırlı ve bereketli bir sezon olur" dedi.Gezi amaçlı Koçköprü Barajına gelen Harun Altunkaynak ise "Bugün gezmek amacıyla Koç Köprü Barajına geldik. Daha önce geldiğimiz barajın suyu azalmıştı. Fakat son günlerde gerçekleşen yağışlar ve karların erimesiyle Koçköprü Baraj eski ihtişamlı günlerine dönmeye başladı. Buda bizi çok sevindirdi" dedi.