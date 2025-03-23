Elazığ Kent Konseyi Başkanı Mehmet Nafiz Koca, Elazığspor'un 58. yılını kutlayarak kulübün tarihine olan derin bağlılığını ve spor camiasındaki önemini vurguladı. Koca, bir dönem kulüpte yöneticilik yaptığı dönemi de unutmayarak, Elazığspor'un tarihinin şan ve şerefle dolu olduğunun altını çizdi.

ELAZIĞSPOR'UN GEÇMİŞİ VE BUGÜNÜ

Başkan Mehmet Nafiz Koca, yayımladığı kutlama mesajında, Elazığspor'un 58 yıllık tarihine yaptığı katkıları ve yaşadığı önemli başarıları hatırlatarak, kulübün hem şehrin hem de Türkiye’nin spor dünyasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Koca, “Bir dönem de yöneticilikte yaptığım onur ve şeref duyduğum Elazığspor’un 58. yılını kutluyorum” diyerek, kulübün geçmişteki zaferlerini ve bugüne kadar kazandığı saygınlığı vurguladı.

ELAZIĞSPOR'UN GELECEĞİ İÇİN UMUTLU MESAJ

Elazığspor'un 58. yaş gününü coşkuyla kutladığını belirten Koca, kulübün geleceği için de umutlu olduğunu ifade etti. Şanlı geçmişine yakışır şekilde, Elazığspor’un önümüzdeki yıllarda da büyük başarılara imza atacağına olan inancını sözlerine ekledi.