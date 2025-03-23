Elazığ Kent Konseyi Başkanı Mehmet Nafiz Koca, Elazığspor'un 58. yılını kutlayarak kulübün tarihine olan derin bağlılığını ve spor camiasındaki önemini vurguladı. Koca, bir dönem kulüpte yöneticilik yaptığı dönemi de unutmayarak, Elazığspor'un tarihinin şan ve şerefle dolu olduğunun altını çizdi.
ELAZIĞSPOR'UN GEÇMİŞİ VE BUGÜNÜ
Başkan Mehmet Nafiz Koca, yayımladığı kutlama mesajında, Elazığspor'un 58 yıllık tarihine yaptığı katkıları ve yaşadığı önemli başarıları hatırlatarak, kulübün hem şehrin hem de Türkiye’nin spor dünyasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Koca, “Bir dönem de yöneticilikte yaptığım onur ve şeref duyduğum Elazığspor’un 58. yılını kutluyorum” diyerek, kulübün geçmişteki zaferlerini ve bugüne kadar kazandığı saygınlığı vurguladı.
ELAZIĞSPOR'UN GELECEĞİ İÇİN UMUTLU MESAJ
Elazığspor'un 58. yaş gününü coşkuyla kutladığını belirten Koca, kulübün geleceği için de umutlu olduğunu ifade etti. Şanlı geçmişine yakışır şekilde, Elazığspor’un önümüzdeki yıllarda da büyük başarılara imza atacağına olan inancını sözlerine ekledi.
Koca: ‘Şan ve Şeref Dolu 58 Yıl!’
Elazığ Kent Konseyi Başkanı Mehmet Nafiz Koca, 58. Yılını kutlayan ve geçmişi şan ve şerefle dolu Elazığspor için kutlama mesajı yayımladı…
Elazığ Kent Konseyi Başkanı Mehmet Nafiz Koca, Elazığspor'un 58. yılını kutlayarak kulübün tarihine olan derin bağlılığını ve spor camiasındaki önemini vurguladı. Koca, bir dönem kulüpte yöneticilik yaptığı dönemi de unutmayarak, Elazığspor'un tarihinin şan ve şerefle dolu olduğunun altını çizdi.