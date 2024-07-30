Kızılay Ağrı Şube Başkanlığı tarafından, İbrahim Çeçen Üniversitesi kampüs alanı içerisindeki Yaşam Merkezi’nde açılan mağaza, üniversite öğrencilerine ücretsiz alışveriş imkanı sunuyor.Kızılay Ağrı Şube Başkanlığı tarafından açılan mağazada, üniversite öğrencileri beğendikleri ürünleri deneyerek, mağaza rahatlığında ücretsiz olarak alabiliyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edecek uygulama, öğrencilerin eğitim hayatına maddi anlamda büyük bir destek sağlıyor. Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, "Kampüs içerisindeki mağazamız çarşıdaki bir mağaza konseptindedir. Burada bulunan ürünleri yazlık ve kışlık olarak dönemlik değiştiriyoruz. Bizlere başvuru yapan öğrencilerimizi mağazaya yönlendiriyoruz, kendilerine bir SMS atıyoruz ve ’Kızılay Butik mağazamıza şu saatte sizleri bekliyoruz’ diyoruz. Gelen kişi başka kimsenin olmadığı saatte gönül rahatlığı ile ürünleri deneyerek ücretsiz alıyor. Ürünlerin tamamı marka ürünler ve tabi olmazsa olmaz kuralımız hepsi sıfır ürünler. 2023-2024 eğitim öğretim yılında üniversitemiz öğrencilerine 4000 parça ürün hediye ettik, bunlar mont, gömlek, kazak, ayakkabı, tişört gibi ürünler. Artık İbrahim Çeçen Üniversitesi’ni tercih eden bir öğrencimiz için giyim konusu bir masraf kalemi olmaktan çıkmış oldu" dedi.Tatlı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında da öğrencilerin ihtiyaç duydukları ürünleri ücretsiz alabilmeleri için aynı hizmetin devam edeceğini belirtti.