Kars’ta 2024 yılı Temmuz ayı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Vekili Muhammed Enes Çıkrık başkanlığında yapıldı.Valilik Gazi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Hayrettin Buğra Güzel, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, Kafkas Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Selçuk Ural, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Kaan Bayrambey, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.İl genelinde2024 yılında yapılan ve yapılacak olan yatırımların masaya yatırıldığı toplantıda, açılış konuşması yapan Vali Vekili Muhammed Enes Çıkrık, "59 kamu kurum ve kuruluşu davet edilmiştir. 14 yatırımcı kamu kurum ve kuruluşumuz tarafından İl Yatırım Takip Sistemine (İLYAS) sistemine dönemsel olarak girilen 10 sektörde 209 projesi bulunmaktadır. Projelerin Toplam tutarları 38.262.363.686 TL’dir, toplam yıl ödeneği 2.011.858.777 TL, önceki yıllar harcamalar toplamı 2.993.687.234 TL, yılı harcama tutarı 467.767.491 TL ve toplam harcama tutarları ise 3.461.454.725 TL’dir. Ayrıca 209 projeden 10’u tamamlandı, 114’ü devam ediyor, 18’i ihale aşamasında ve 67’sine ise henüz başlanılmadı." dedi.Çıkrık’ın konuşmasının ardından yatırımcı kuruluşlar sunumlarını gerçekleştirdi. Toplantı daha sonra sona erdi.