Türk Kızılay, Kurban Bayramı’nın manevi zenginliğini ve bereketini ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırmak için hazırladığı gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyasını başlattı.Hayırseverlere bu yıl da "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye!" sloganıyla seslenen Kızılay, 2025 yılı vekâlet bedellerini de kamuoyuyla paylaştı. Kampanyaya verilen kurban vekaletleri başta Türkiye, Gazze ve Filistin olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarını bereketlendirecek.Kızılay, 2025 yılı vekâletle kurban kesim kampanyasını bu yıl da "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürütülecek. Türkiye, Gazze ve Filistin ile 22 ülkedeki ihtiyaç sahipleri için vekaletle kurban kesmeyi hedefleyen Kızılay, 4 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban payı taşıyacak. Kurban bereketinin yıl boyu sürmesini sağlayan örnek uygulama kavurma konserveleriyle de ihtiyaç sahiplerinin yanındaki varlığını sürdürecek olan Kızılay, ülke genelindeki aşevlerinde ise kurban paylarından yıl boyu sıcak yemek yapacak. Gazze ve Filistin’deki mağdurlar için yapılan özel planlamayla bu yıl da kavurma konservesi hazırlanarak bölgeye ulaştırılacak.Vekalet Bedeli Yurt içi 13 bin 250 TL, Gazze ve Filistin 13 bin 250 TL, Yurt dışı 5 bin 250 TLKızılay, 2025 vekâlet bedellerini yurt içinde 13.250 TL, Gazze ve Filistin’deki savaş mağdurları için 13.250 TL ve yurt dışı için 5.250 TL olarak belirledi. Yurt dışında yaşayan ve vekâlet bedelini döviz cinsinden ödemek isteyenler, Türkiye ve Gazze için 1 hisse karşılığı 350 Amerikan Doları veya 305 Euro, diğer ülkeler için de 140 Dolar veya 125 Euro ödeyerek vekâlet verebiliyor.Kurban bereketi dünyanın dört bir yanında yaşanacakTürkiye ile Gazze ve Filistin’in yanı sıra milletimizin merhamet elinin sınırları aşarak dünyanın dört bir yanına uzanmasını sağlayacak olan Kızılay, 2025 Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası kapsamında yurt dışında aralarında Balkanlar’da Bosna Hersek, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova, Asya’da Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan, Moğolistan, Ortadoğu’da Irak, Suriye, Yemen, Afrika’da ise Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Gine, Kamerun, Kenya, Nijer, Somali, Sudan, Tanzanya, Uganda olmak üzere 22 ülkede vekâletle alınan kurbanların kesimlerini yapacak. Kızılay, kesimlerin ardından hazırlanan kurban paylarını anında belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.Kurban vekâleti kızılay’a nasıl verilir?Kızılay ile kolayca kurbanını ulaştırmak isteyen hayırseverler vekaletlerini; resmi internet sayfası www.kizilay.org.tr, Kızılay Mobil Bağış Uygulaması, tüm bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları, 7/24 FAST Sistemi ile EFT/Havale, yurt içinde 168 / yurt dışında 0090 212 390 38 00 numaralı Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebiliyor. Yıl boyunca yapılan iyiliklerle yüzleri gülümsetmek için çalışan Kızılay, hayırseverleri bu anlamlı kampanyaya katılmaya ve paylaşmanın bereketini hep birlikte çoğaltmaya davet ediyor.