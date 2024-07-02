Muş’un doğal güzellikleri arasında yer alan Kızılağaç Kanyonu, son dönemde doğaseverlerin ve macera tutkunlarının uğradığı yerlerin başında geliyor.Kızılağaç Kanyonu, etkileyici kaya oluşumları ve yeşilin bin bir tonunu barındıran bitki örtüsüyle görenleri kendine hayran bıraktırıyor. Kanyon boyunca uzanan patika yollar, doğa tutkunlarına görsel bir şölen sunuyor. Akarsuyun serin suları ise yaz aylarında serinlemek isteyenler için ideal bir seçenek oluşturuyor.Merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Kızılağaç Kanyonu, dik kayalıkların arasından süzülerek 2 kilometre akan dere ve doğal güzellikleriyle beğeni topluyor. Muş ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, suyun içine koydukları sandalyelerde serinliyor. Kızılağaç Belde Belediyesi sorumluluk sahasında yer alan kanyonun turizme kazandırılması amacıyla bölgeye ahşap kamelya yapılması, mesire alanlarının oluşturulması, su sporu, yürüyüş yolu ve cam teras yapılması planlanıyor.Hafta sonunu arkadaşları ile birlikte Kızılağaç Kanyonu’nda geçiren vatandaşlardan Ramazan Öğüt, “Huzur ve güvenin sağlanmasıyla son zamanlarda birçok bölgemizin güzelliklerinin ortaya çıkması, aynı zamanda malumunuz Kızılağaç Kanyonumuzun da ortaya çıkmasına vesile oldu. Hafta sonları binlerce kişinin buraya akın ettiği Kızılağaç Kanyonumuzun turizme açılmasını bekliyoruz. Bölgenin en uğrak yerleri haline gelen Kızılağaç Kanyonumuz tabii spora da elverişli kanyondur. Su sporları olsun, dağ sporları olsun bu konuda ciddi anlamda önem arz eden kanyonumuz, devlet büyüklerimizin desteğiyle turizme açılmayı bekliyor. Bizler şehrin kalabalığından uzaklaşıp günün stresini atmak için arkadaşlarımızla beraber hafta sonu kimi zamanda hafta içi buraya geliyoruz. Kimi zaman közde çay, sohbet ve muhabbetle günün stresini atmaya çalışıyoruz” dedi.Eşi ve çocukları ile birlikte kanyona gelen Ahmet Nur Köse ise “Çok güzel bir doğası var, çok beğendim. Sosyal medyada gördük buranın fotoğraflarını ve çok beğendik. Kanyon suyu normalde serindir ama buranın suyu çok ılık, çok güzel ve çocuklar yüzüyor” şeklinde konuştu.