Nesli tehdit altında olduğu için IUCN Kırmızı Listesinde yer alan vaşak, Tunceli’de cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vaşağın, doğayla uyumlu kamuflajı izleyenleri mest etti.Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Dokuzkaya köyü civarında nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesinde yer alan vaşak bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Dağlık alanda bulunan yaban keçilerini avlamak için bölgede gezinen vaşağın doğayla uyumlu kamuflajı izleyenleri adeta mest etti.