Elazığ’da nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kırmızı listede yer alan porsuk görüntülendi.

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan nesli tükenmekte olan canlıların kırmızı listesinde yer alan porsuk, Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Yeşilbelen köyü civarlarında yiyecek ararken görüntülendi. Bir vatandaş tarafından görülen porsuk bir süre sonra gözden kayboldu.