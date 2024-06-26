Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Kırkgöz Sahil Park Düğün Bahçesi’ni kısa bir zamanda hizmete sunacaklarını belirtti.Battalgazi Belediyesi tarafından açılan ve Malatya’nın en önemli mesire alanlarından biri olan Kırkgöz Sahil Parkı içinde düğün salonu açılıyor. Kırkgöz Sahil Parkı’nda göle sıfır konumda inşası bitmek üzere olan bu özel mekan, muhteşem manzarası ve modern tasarımı ile dikkat çekiyor. Sahip olduğu geniş bahçesi ve sahil manzarası ile çiftlere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefleyerek hizmete sunulacak olan düğün salonu, aynı zamanda modern iç mekan tasarımı ve son teknoloji donanımlarıyla da ön plana çıkıyor. Mekanda düğün organizasyonlarının yanı sıra nişan, kına gecesi, mezuniyet törenleri ve çeşitli özel davetler de düzenlenebilecek. Kırkgöz Sahil Parkı’nın doğal güzellikleriyle bütünleşen bu yeni düğün salonu, Malatya’da evlenecek çiftler için benzersiz bir alternatif sunuyor. Malatya’nın yeni gözdesi olacak bu düğün salonu, göle sıfır konumuyla çiftlerin en özel günlerine eşsiz bir dokunuş katacak.“Kısa sürede hizmete sunacağız”Battalgazi ilçesi sınırları içinde, Hasırcılar Mahallesinde yer alan, şehir merkezine 5 km mesafede olan Kırkgöz Sahil Parkı için Bayram Taşkın, ‘’Kırkgöz Sahil Parkımız, piknik alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları ile kent yaşamına katkı sağlarken, açılacak olan düğün bahçesi ile evlenecek yeni çiftlere adeta deniz kenarında düğün yapıyor hissi uyandıracak. Malatya halkının büyük ilgi göstermesini bekliyoruz. Bu yeni düğün salonu ve kır bahçesi, şehirdeki düğün ve davet organizasyonlarına yeni bir soluk getirecek. Göle sıfır konumu, modern imkanları ve muhteşem manzarasıyla Kırkgöz Sahil Park Düğün Bahçesi, çiftlerin en özel günlerini unutulmaz kılacak’’ dedi.Zaman konusunda da bu yaz dönemi içinde hizmete sunacaklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, “Evlenecek çiftlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın davet organizasyonlarını eşsiz manzara eşliğinde gerçekleştirmelerine imkan sağlamak için Kırkgöz Sahil Park Düğün Bahçesi’ni hizmete sunacağız. Kırkgöz Sahil Park Düğün Bahçesi, Malatya ilimize ve Battalgazi ilçemize şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.