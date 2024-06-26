Erzurum’da Milli Takımımıza destek için gelin arabalarına ay-yıldızlı bayrak süslemesi yapılıyor.EURO 2024 F Grubu’nda 3 puanla 2. sırada yer alan A Milli Futbol Takımızın Çekya ile bu gece karşılaşacağı maçın heyecan ve coşkusu tüm ülkemizi sarmaya devam ediyor. Erzurum’da A Milli Futbol Takımı’nın Çekya maçı öncesi gelin arabasının çiçeklerle ‘Ayyıldızlı bayrak’ süslemesi evlenen çiftlerin tercihi oldu.Erzurumlu çiçekçi Burhan Alagöz, gelen talepler doğrultusunda sipariş aldıklarını belirterek, ”Bu gün tarihi ile evlenen genç çiftlerimizin araçlara ‘Albayrak’ süslemesi talepleri doğrultusunda kaporta üzerine motifli çiçeklerle kırmızı güller üzerine bayraklı süsleme bir hayli yüksek beğeni kazandı. Biz de Dadaşlar Diyarı Erzurum’dan Milli Gururumuza başarılar diliyoruz”