Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne zimmetlenen Kiremitlik Tabya’da büyük çaplı mıntıka temizliği yapıldı.ASKON ve ETÜ’de temizlik çalışmalarına destek verdi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levert Çakmur, Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz, Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz, Palandöken İlçe Müdürü Murat Tanas, Aziziye İlçe Müdürü Osman Hancı, Şube Müdürleri İbrahim Hakkın Akpınar, Vahit Albayrak, Palandöken Gençlik Memet Gözütok ile kurum çalışanları çevre temizliğine katıldı.Kiremitlik tabyayı pırıl pırıl yaptılarGençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, “Valimiz Mustafa Çiftçi geçtiğimiz günlerde ilimizde bulunan ve büyük önem taşıyan tabyalarımızı kurumlara zimmetledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak bize de Kiremitlik Tabya zimmetlendi. Personelimizle birlikte çevre temizliği yaptık. Artık bundan sonra projelendirme çalışmalarını başlatarak Kiremitlik tabyasının çehresini değiştireceğiz” diye konuştu. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Kiremitlik Tabyada yaptıkları büyük çevre temizliğine katılan personelin yanı sıra Erzurum Teknik Üniversitesi ile ASKON’a teşekkür etti.