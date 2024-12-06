Ardahan’da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, kırağı tutan ağaçlar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.Her mevsim doğal güzellikleriyle ön plana çıkan kentte etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklıklarının gece sıfırın altında 10.6 dereceye kadar düştüğü Ardahan’da ağaç ve bitkilerin üzeri kırağı tuttu.Ardahan kent merkezinde bulunan Milli egemenlik parkında bulunan ağaç ve bitkilerin kırağıyla bütünleşmesi, güzel görüntüler oluşturdu.Ardahan’da kışın kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladığını söyleyen Albayrak Kaya, ’’Şu an sıcaklık eksi 14 derece. Oluşan kırağıyla ağaçlar beyaza büründü. Ardahan’ın her mevsimi ayrı bir güzel ama kış Ardahan’a yakışıyor. Soğukla birlikte kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Havası soğuk, insanı sıcak şehrimize tatilcileri bekliyoruz. Çünkü kayak tesisleri, Çıldır gölü, özellikle kışla bütünleşen eşsiz doğasını görmelerini istiyoruz’’ dedi.