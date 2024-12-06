Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince “Düzensiz Göç ile Mücadeleye” yönelik çalışmalar devam ediyor.Ekipler, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik Huzur Uygulaması kapsamında il merkezinde ve ilçelerde titizlikle çalışıyor.Bu kapsamda 251 araç, bin 340 şahıs, 190 yabancı uyruklu şahıs, 57 umuma açık işyeri, 15 metruk bina, 5 terminal noktasını kontrol eden ekipler herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Erzincan’ımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.